Корабли Каспийской флотилии вернулись в пункты базирования, выполнив пуски крылатых ракет
|21:10 22.10.2019
|Россия
Малый ракетный корабль «Град Свияжск», флагман Каспийской флотилии ракетный корабль «Дагестан» и ракетный корабль «Татарстан» вернулись в порты базирования Астрахань и Махачкала после успешно проведенных пусков крылатыми ракетами «Калибр» в акватории Каспийского моря.
В рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Гром-2019» корабли КФл приняли участие в тренировке в составе корабельной группировки флотилии, пишет пресс-служба Минобороны России.
Малый ракетный корабль «Град Свияжск» в акватории Каспийского моря осуществил успешный пуск высокоточной крылатой ракеты «Калибр» по береговым целям.
В ходе учений также была осуществлена проверка органов управления КФл, навыков работы оперативного состава по организации управления подчиненными силами.
После возвращения в пункты базирования экипажи кораблей пополнят запасы материальных средств, проведут обслуживание вооружения, корабельных систем и механизмов.
Ще на цю тему:
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии завершили учебные сборы на полигонах
ЮВО: Снайперы отработали действия в горно-лесистой местности
ЮВО: Авиационный полк провел ночные учебно-тренировочные полеты
ЮВО: «Искандеры» на Северном Кавказе произвели электронные пуски по стратегическим целям
ЮВО: Мотострелки совершают марш из Ставропольского края в Карачаево-Черкесию для проведения масштабных учений
Военнослужащие ЮВО и Абхазии блокировали условного противника в ходе совместного учения
Боевые пловцы Каспийской флотилии впервые провели подводные стрельбы в новом учебно-тренировочном комплексе
ЮВО: Морпехи ЧФ провели на крымском полигоне противодесантные учения