Малый ракетный корабль «Град Свияжск», флагман Каспийской флотилии ракетный корабль «Дагестан» и ракетный корабль «Татарстан» вернулись в порты базирования Астрахань и Махачкала после успешно проведенных пусков крылатыми ракетами «Калибр» в акватории Каспийского моря.

В рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Гром-2019» корабли КФл приняли участие в тренировке в составе корабельной группировки флотилии, пишет пресс-служба Минобороны России.

Малый ракетный корабль «Град Свияжск» в акватории Каспийского моря осуществил успешный пуск высокоточной крылатой ракеты «Калибр» по береговым целям.

В ходе учений также была осуществлена проверка органов управления КФл, навыков работы оперативного состава по организации управления подчиненными силами.

После возвращения в пункты базирования экипажи кораблей пополнят запасы материальных средств, проведут обслуживание вооружения, корабельных систем и механизмов.