Питання окупованого Росією Криму залишається на порядку денному Брюсселя
|21:00 22.10.2019
|Крым
Європейський Союз пам’ятає про окупований Росією Крим, який залишається на порядку денному Брюсселя та Києва попри безпекові виклики, що стоять перед нашою державою на Донбасі.
Результати зустрічей Політичного директора Європейської служби зовнішньої діяльності Жан-Крістофа Бельяра з очільниками Херсонщини, представником президента в АР Крим Антоном Кориневичем та громадськими активістами міцно закріпили цю тезу, повідомляє АрміяInform з посиланням на FB Mission of Ukraine to the EU.
Особливо важливим стало відвідування адміністративної лінії в районі Чонгара. Делегація ЄС на власні очі переконалась в наслідках брутального порушення РФ принципів міжнародного права.
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