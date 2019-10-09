Україна спільно з НАТО проведе командно-штабні навчання з протидії гібридним загрозам у Чорноморському регіоні

20:50 22.10.2019   Украина

У жовтні 2020 року Україна спільно з НАТО проведе командно-штабні навчання «Непорушна стійкість (Coherent Resilience) – 2020», які буде сфокусовано на протидії гібридним загрозам у Чорноморському регіоні.

Про це інформує АрміяInform із посиланням на сторінку в Facebook Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції. 

КШН є частиною Чорноморського пакета заходів, схваленого на засіданні Міністрів закордонних справ країн-членів НАТО 4 квітня 2019 року.

Днями у Києві відбулася перша конференція з планування КШН, у якій  взяли участь фахівці з 14 державних органів виконавчої влади України, а також  представники Міжнародного секретаріату НАТО, Європейського центру протидії гібридним загрозам, Вищої військово-морської школи США, Mission of Ukraine to NATO, учасники з Польщі та Румунії. 

Головували на форумі представники Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції та Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки (NATO Energy Security Centre of Excellence).

До заходу залучені представники ОБСЄ в Україні, вітчизняного оборонного відомства, Генерального штабу ЗС України, Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, громадських організацій, а також військовослужбовці Військово-Морських Сил та інших військових частин і установ Одеського гарнізону.



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