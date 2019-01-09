Семінар з прав і свобод військовослужбовців та інших ключових напрямків демократичного контролю над Збройними Силами України проводить Міністерство оборони України та Координатор проєктів ОБСЄ в Україні.

Такі семінари вже відбувалися в Києві та Дніпрі. Про це повідомив кореспонденту АрміяInform менеджер проєктів у військово-політичній сфері Координатора проєктів ОБСЄ в Україні Олександр Гладкий.

"Ми зібралися тут, щоб підвищити рівень обізнаності військовослужбовців з їхніми правами та свободами, покращити взаємодію Збройних Сил України з громадянським суспільством, а також продемонструвати переваги демократичного цивільного контролю над вітчизняним військом. Суттєвим аспектом на заході стане обговорення питання державної мови як чинника національної безпеки та ефективного засобу зв’язку із громадськістю. Крім того, військові Одеського гарнізону ознайомляться із сутністю та змістом гендерної політики в секторі безпеки та оборони. Важливо показати військовослужбовцям, якою буде роль демократичного цивільного контролю в забезпеченні гендерної рівності у Збройних Силах", — розповів Олександр Гладкий.

Зі свого боку начальник відділу соціальної політики Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України Сергій Кучеренко довів до присутніх особливості законодавчої бази щодо підвищення прав та свобод військовослужбовців, переваги проходження військової служби на нинішній день, детально розповів про зміни в питаннях соціального забезпечення військовослужбовців, зокрема в контексті вирішення житлових проблем особового складу тощо.

За словами виконувача обов’язків першого заступника начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення ЗС України капітана 1 рангу Андрія Коренька, демократичний контроль над Збройними Силами України є важливою ознакою процесу, який відбувається сьогодні у вітчизняному війську, спрямованого на подальшу інтеграцію з євроатлантичними структурами. Особливу увагу, за словами офіцера, потрібно зосередити на перевагах співпраці військових із громадськістю.

Крім того, начальник навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони, доктор наук з державного управління Національного університету оборони України імені Івана Черняховського підполковник Ольга Сальнікова прочитала лекції на теми «Демократичний цивільний контроль над Збройними Силами та його переваги» та «Стратегічні комунікації як ефективний механізм взаємодії між збройними силами та громадянським суспільством».

Під час семінару відбудеться презентація та обговорення довідника «Основні права і свободи військовослужбовців Збройних Сил України», який у майбутньому передадуть військовослужбовцям у користування. Також розглядатимуть питання імплементації сучасної мовної політики в Збройних Силах України та ефективності комунікації військових зі ЗМІ.