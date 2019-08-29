В ГПУ створили Департамент, що опікуватиметься окупованими Кримом і Донбасом

19:50 22.10.2019   Крым

Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту створено наказом Генпрокурора Руслана Рябошапки. 

За інформацією Центру журналістських розслідувань, новий департамент куруватиме заступник генпрокурора, екс-прокурор АРК Гюндуз Мамедов.

Наказ про створення Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав 21 жовтня 2019 року, сказано у повідомленні прес-служби Генпрокуратури.

“Діяльність департаменту буде зосереджена на здійсненні нагляду щодо розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, у тимчасово окупованих районах Донецької і Луганської областей та в умовах збройного конфлікту”, – сказано у повідомленні.

Департамент складатиметься з двох управлінь, кожне з яких матиме по два відділи. 

За інформацією Центру журналістських розслідувань, новий департамент куруватиме Гюндуз Мамедов, нещодавно призначений заступником генерального прокурора. До цього він три роки керував прокуратурою Автономної Республіки Крим.

Раныше генеральний прокурор України Руслан Рябошапка призначив прокурора Автономної Республіки Крим Гюндуза Мамедова заступником генпрокурора.
Прокуратура АРК у взаємодії з громадськими правозахисними організаціями подала вже 6 інформаційних повідомлень Прокурору Міжнародного кримінального суду (МКС) про воєнні злочини і злочини проти людяності, які здійснюються в окупованому Росією Криму.

Заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов Фото: investigator.org.ua



Ще на цю тему:

10:30 18.10.2019
Рада створила спецкомісію з питань відновлення територіальної цілісності
19:15 15.10.2019
До кінця року будуть представлені напрацювання по реінтеграції Донбасу і Криму – Кориневич
16:15 07.10.2019
Звільнені українські моряки з сім'ями поїдуть на реабілітацію і відпочинок в Латвію
13:01 23.09.2019
Олег Сенцов презентував у Львові нову книжку «Маркетер»
10:40 23.09.2019
Ізраїльські лікарі видалили пухлину звільненому з полону моряку Гриценку
11:35 13.09.2019
У нас есть несколько идей для возвращения Крыма — Зеленский
10:20 29.08.2019
Подолання корупції в Україні посприяє дипломатичному вирішенню питання Криму, вважає Болтон
13:07 31.07.2019
Повернення Криму: політолог прогнозує «прибалтійський сценарій»
20:29 29.07.2019
Собаку з захопленого ФСБ буксира «Яни Капу» віддали родині українського моряка
12:29 11.07.2019
"Буду оперуватися вже в Україні": батько моряка Сороки розповів про стан та настрій полонених
11:47 04.07.2019
Википедия вернула Крым Украине во всех своих версиях
15:45 03.07.2019
Фильм крымскотатарского режиссера победил на кинофестивале в Бухаресте
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:41 21.10.2019
Сейсмослужба Академии наук Азербайджана зафиксировала землетрясение на Каспии
09:30 21.10.2019
Євросоюз закликав розслідувати затримання на мітингу в Баку
08:59 20.10.2019
Протести опозиції в Баку: поліція затримує активістів, центр оточений силовиками
21:40 18.10.2019
В 2020 году Азербайджан увеличит расходы на оборону и нацбезопасность на 20,9%
Всі новини країни
Армения Армения
21:20 22.10.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии завершили учебные сборы на полигонах
09:30 18.10.2019
ЮВО: Авиация российской военной базы в Армении перебрасывала аэромобильные группы и грузы в горах
20:40 16.10.2019
Авиакомпания Ryanair объявилf о начале полетов в Армению
19:40 16.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении вели огонь в горах
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:30 22.10.2019
Болгария обвинила ВВС России в "изматывании" болгарских МиГ-29
19:41 21.10.2019
У Росії заявили, що будівництво другої гілки "Турецького потоку" завершиться наступного року
09:45 21.10.2019
Болгарія бореться за новий завод Volkswagen, готова збільшити обсяг субсидій
10:10 17.10.2019
Болгарська поліція виявила фанів, яких підозрюють в расистських образах англійських футболістів
Всі новини країни
Греция Греция
09:00 22.10.2019
Экипаж патрульного корабля ЧФ принял участие в торжественных мероприятиях в греческом порту
19:30 18.10.2019
У МЗС прийняли нового посла Греції
18:30 16.10.2019
На острове Самос ожесточенные столкновения мигрантов. Ранены три человека
10:00 16.10.2019
Греция намерена купить у Франции два фрегата класса Belharra / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:45 22.10.2019
Грузія і Велика Британія підписали угоду про стратегічне партнерство
16:00 22.10.2019
Торговый оборот Грузии со странами ЕС сократился на 4,6%
11:00 22.10.2019
Оккупанты вновь появились у грузинского села Атоци
14:41 21.10.2019
Внешнеторговый оборот в Грузии составил 9 193.7 млн. долларов США
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:45 22.10.2019
Парламент Молдовы выступает за процесс многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе
12:41 21.10.2019
Проросійський і проєвропейський кандидати виходять у другий тур в боротьбі за крісло мера Кишинева
10:30 21.10.2019
У виборах до місцевих органів влади в Молдові взяли участь близько 42% виборців
15:30 18.10.2019
Генпрокуратура Молдовы активизирует сотрудничество с ФБР по делу «кражи миллиарда»
Всі новини країни
Россия Россия
21:10 22.10.2019
Корабли Каспийской флотилии вернулись в пункты базирования, выполнив пуски крылатых ракет
20:10 22.10.2019
Производитель российских самолетов Sukhoi Superjet продал с начала года только один самолет
19:40 22.10.2019
ЮВО: Снайперы отработали действия в горно-лесистой местности
16:15 22.10.2019
Російську морську піхоту реформують в експедиційні сили
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:15 22.10.2019
НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
21:10 16.10.2019
Дипломат із Румунії замінив представницю США на посаді заступника генсека НАТО
Всі новини країни
Турция Турция
17:15 22.10.2019
Туск: Військова операція Туреччини у Сирії загрожує європейській безпеці
08:45 22.10.2019
Помпео$ США готові застосувати війська проти Туреччини в разі потреби
17:41 21.10.2019
Туреччина взяла під контроль 111 населених пунктів у Сирії — Ердоган
10:15 21.10.2019
Ердоган назвав умови для відновлення боїв в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
21:30 22.10.2019
Порушення морського права Росією: Україна чекає на резолюцію ІМО
21:00 22.10.2019
Питання окупованого Росією Криму залишається на порядку денному Брюсселя
20:51 22.10.2019
35 літаків із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 21 жовтня
20:50 22.10.2019
Україна спільно з НАТО проведе командно-штабні навчання з протидії гібридним загрозам у Чорноморському регіоні
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд