Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту створено наказом Генпрокурора Руслана Рябошапки.

За інформацією Центру журналістських розслідувань, новий департамент куруватиме заступник генпрокурора, екс-прокурор АРК Гюндуз Мамедов.

Наказ про створення Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав 21 жовтня 2019 року, сказано у повідомленні прес-служби Генпрокуратури.

“Діяльність департаменту буде зосереджена на здійсненні нагляду щодо розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, у тимчасово окупованих районах Донецької і Луганської областей та в умовах збройного конфлікту”, – сказано у повідомленні.

Департамент складатиметься з двох управлінь, кожне з яких матиме по два відділи.

За інформацією Центру журналістських розслідувань, новий департамент куруватиме Гюндуз Мамедов, нещодавно призначений заступником генерального прокурора. До цього він три роки керував прокуратурою Автономної Республіки Крим.

Раныше генеральний прокурор України Руслан Рябошапка призначив прокурора Автономної Республіки Крим Гюндуза Мамедова заступником генпрокурора.

Прокуратура АРК у взаємодії з громадськими правозахисними організаціями подала вже 6 інформаційних повідомлень Прокурору Міжнародного кримінального суду (МКС) про воєнні злочини і злочини проти людяності, які здійснюються в окупованому Росією Криму.

Заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов Фото: investigator.org.ua