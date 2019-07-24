Объявившего голодовку политзаключенного Шумкова везут в Москву / Фото

19:10 22.10.2019   Украина

Украинского политзаключенного Александра Шумкова вывезли из колонии в Тверской области РФ в Москву.

Об этом проекту «Ґрати» сообщил адвокат украинца Роман Лызлов. Адвокат уточнил, что Шумков не прекращал голодовку, которую тот объявил 15 октября, пишет ATR.

Как сообщалось, 15 октября Александр Шумков объявил голодовку в российской тюрьме. Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой проверить информацию о том, что в колонии в Тверской области РФ на политзаключенного Шумкова оказывают физическое и морально-психологическое давление. Кроме того, украинец жаловался на состояние здоровья.

Напомним, украинец Александр Шумков пропал в конце августа 2017 года. В сентябре выяснилось, что Шумков находится в российском СИЗО.

В декабре 2018 года Севский суд Брянской области РФ приговорил Шумкова к четырем годам заключения. В приговоре отмечалось, что Шумков с 17 ноября 2014 года до 23 августа 2017 года участвовал в деятельности «Правого сектора», которая была «направлена против интересов России».



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