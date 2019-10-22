Міжнародний суд ООН 8 листопада скаже, чи розглядатиме справу України проти РФ

20:30 22.10.2019   Украина

Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосить рішення, чи має він юрисдикцію розглядати міждержавний спір щодо застосування та тлумачення двох міжнародних конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію усіх форм расової дискримінації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресреліз Суду.

Оголошення рішення відбудеться на відкритому судовому засіданні 8 листопада о 16:00 за Києвом.

Нагадаємо, Україна ініціювала позов проти Російської Федерації в січні 2017 року і вимагає відшкодувати збитки за триваючі і систематичні порушення обох конвенцій.

У квітні 2017 року Міжнародний суд ООН ухвалив рішення про застосування тимчасових заходів, наказавши Росії утримуватись від збереження або застосування нових обмежень на права кримськотатарської спільноти зберігати свої представницькі інституції, зокрема Меджліс кримськотатарського народу, та забезпечити доступ до освіти українською мовою.

Росія подала свої заперечення з приводу юрисдикції до Суду ООН у вересні 2018 року.

Якщо аргументи України приймуть, Суд зможе перейти до розгляду справи по суті.

Серед звинувачень, висунутих Росії - надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінація щодо української та кримськотатарської громад; заборона діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.



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