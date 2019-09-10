Для потреб Збройних сил України (ЗСУ) було створено нову зброю для ураження ворожих цілей на великій відстані.

Інноваційна розробка називається «Тихий грім» ST-35, або просто «Грім». Про це інформує Главком з посиланням на Український мілітаристичний портал.

«Грім» знаходиться на завершальній стадії розробки, перший етап льотних випробувань пройшов успішно.

«Тихий грім» ST-35 - засіб розвідки і ураження ворожих цілей, що знаходяться на значній відстані. Боєприпас за допомогою мультикоптера (він же виконує функцію ретранслятора) запускається вертикально із закритої позиції, ураження цілі відбувається також вертикальним пікіруванням на неї. Корпус виконано з композитних матеріалів (скло і вуглеволокно).

Бойова частина розташована в носовій частині, має довжину близько 300 мм і ширину 90-100 мм. Увесь комплекс - а це три боєприпаси, вони одноразові - укладається в три тактичних рюкзаки вагою до 15 кг, що дає можливість переміщатися розрахунку на необхідні позиції. Час розгортання комплексу - не більше 15-20 хвилин.