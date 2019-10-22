Компания “Гражданские самолеты Сухого” (ГСС), выпускающая авиалайнер Sukhoi Superjet 100, в январе – сентябре 2019 года продала только один самолет.

Об этом пишет ghall.com соссылкой на российские СМИ.

Выручка ГСС по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за девять месяцев 2019 года упала в 4,5 раза, до 6,14 млрд рублей, следует из отчетности компании. Из этой суммы за поставку самолетов ГСС получила 2,1 млрд рублей, что, по словам источников издания в отрасли, примерно соответствует цене одного SSJ-100.

За три квартала 2018 года производитель SSJ-100 получил за поставки новых самолетов 24,4 млрд рублей, то есть в 12 раз больше.

“Основной объем поставок самолетов ожидается в четвертом квартале. От прогнозов воздерживаемся”, – заявили изданию в пресс-службе ГСС.

Согласно отчетности, чистый убыток компании по РСБУ за три квартала 2019 года увеличился по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года в 2,6 раза, до 1,89 млрд рублей. Валовая прибыль снизилась в 2,5 раза, до 1,63 млрд рублей, прибыль от продаж сократилась в 3,1 раза, до 1,15 млрд рублей. Убыток до уплаты налогов увеличился в три раза, до 2,21 млрд рублей. На финансовые показатели ГСС повлияли несколько факторов, говорят собеседники издания в отрасли. Во-первых, на поставках новых самолетов отразился “двигательный кризис”.

“В течение года несколько двигателей вышли из строя. Около четырех – шести двигателей пришлось снимать с только что произведенных самолетов, чтобы обеспечить ими пул запчастей”,- объяснил источник газеты в крупной лизинговой компании.

Sukhoi Superjet-100 – российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Разработан компанией “Гражданские самолеты Сухого”. Коммерческая эксплуатация началась в 2011 году. Самолет оснащается двигателями SaM-146, которые производит российско-французский концерн PowerJet.