Посол України в Латвії Олександр Міщенко обурений візитом представника Об’єднання українських товариств Латвії до окупованого Росією Криму.

Dідповідну заяву опубліковано на офіційній сторінці посольства в Facebook, передає УНН.

Зокрема, посол зазначає, що організації, які подають себе в якості виразників інтересів української спільноти в Латвії є бутафорними та псевдоукраїнськими, якщо вони дозволяють відвідувати своїм представникам окуповані території.

“Підтвердженням, що організація, яку очолює Ірина Дукулє є псевдоукраїнською і бутафорною є той факт, що 14 жовтня 2019 р. повноважний представник ОУТЛ пан Леонід Мухін відвідав тимчасово окупований Росією Крим і взяв участь у круглому столі на тему „Співпраця українців Криму із співвітчизниками за кордоном“, де виступав з різного роду заявами і від Об’єднання українських товариств Латвії запрошував представників російської окупаційної влади в АР Крим до Латвії”, — заявив Міщенко.

Посол звернув увагу, що леймотиви відвіданого Мухіним “круглого столу” в анексованому росіянами Криму виражаються, як “культура поза політикою”, зазначивши, що представник жодного разу не звернув увагу на окупацію суверенної території з боку РФ та проведення тієї політики, яку продовжує Москва.

“Участь т.зв. представника українців Латвії Мухіна є ганебним фактом нехтування ним законодавства України, яке забороняє відвідання іноземцями тимчасово окупованих територій України без погодження цього з офіційним Києвом”, — підкреслив посол.