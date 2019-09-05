РФ витісняє НАТО з Чорного моря — експерт

18:15 22.10.2019  

Найбільшим досягненням у Росії вважають нейтралізацію двох союзників США в НАТО — Туреччини і Болгарії — завдяки спільним енергетичним проектам.

Часу, який минув від початку 2000-х — приходу Путіна до влади, Москва не марнувала: як у сегменті нарощування сил і засобів, так і в плані посилення економічного, політичного та корупцієгенного впливів у країнах Чорноморського регіону. Результат системних зусиль Росії — тепер Москва дає відчути США та НАТО, що вона може їх не тільки контролювати, а й витісняти з Чорного моря, яке вже вважає своїм озером. Але найбільшим здобутком у Росії вважають нейтралізацію двох союзників США в НАТО — Туреччини та Болгарії — завдяки спільним енергетичним проєктам. 

Про це у своїй статті для DT.UA пише Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". На його думку, практично це технологія розмивання, ерозії НАТО російськими зусиллями як ззовні, так і зсередини окремо взятих країн-членів альянсу, пише ZN,UA.

"Під приводом необхідності захисту критичної інфраструктури в Чорному морі, загрози якій серйозно перебільшені, оскільки за 17 років функціонування "Блакитного потоку" жодного інциденту не трапилося, Росія нарощує сили і засоби в регіоні, — зазначає експерт. — На концептуальному рівні необхідність посилення захисту визначено в новому документі — "Доктрині енергетичної безпеки Російської Федерації", прийнятій указом президента РФ 13 травня 2019 року".



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