Російські силові відомства доповнюють одне одного в захисті енергетичної і транспортної інфраструктури в Чорному морі — експерт

20:00 22.10.2019  

Для забезпечення захисту критичної енергетичної і транспортної інфраструктури в Чорному морі росіяни притягають сили і засоби не тільки ЧФ РФ, але і Федеральної служби військ Національної гвардії.

Росія вже має надмірну концентрацію сил і засобів не тільки в районі Керченської протоки, а й у всьому Азово-Чорноморському басейні. Силовий захист по лінії різних російських відомств у зоні окупованої росіянами Керченської протоки демонструється у ЗМІ. Тобто російські силові відомства доповнюють одне одного в захисті критичної енергетичної та транспортної інфраструктури, що цілком зрозуміло. Очевидно, це пов'язано з можливістю вихопити додаткове бюджетне фінансування, але не тільки. Практично — це легальний, як вважають у Москві, спосіб силової експансії в регіоні під приводом необхідності захисту критичної інфраструктури "на далеких підступах".

Про це у своїй статті для DT.UA пише Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", передає ZN,UA

За його словами, показово, що до забезпечення захисту критичної енергетичної й транспортної інфраструктури в Чорному морі росіяни залучають сили й засоби не тільки ЧФ РФ, а й Федеральної служби військ Національної гвардії (Росгвардія). Так, наприклад, 26 червня 2019 року відбулася спеціальна нарада представників Державної думи РФ, міністерств і відомств під керівництвом головнокомандувача військами Росгвардії В.Золотова. 

Нарада присвячувалася питанню забезпечення безпеки транспортного мостового переходу через Керченську протоку, енергетичного мосту і газопроводу по дну протоки, що прокладені з Краснодарського краю до окупованого Криму. Вирішено до кінця поточного року розв'язати всі законодавчі питання, щоб "наділити Росгвардію всіма необхідними повноваженнями". "Має бути міцна впевненість, що жоден плавзасіб, жоден безпілотний літальний апарат (БПЛА), жоден плавець чи диверсант не зможе пройти через акваторію…" — йшлося на нараді, за повідомленнями ЗМІ. 



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