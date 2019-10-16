ЮВО: Снайперы отработали действия в горно-лесистой местности
|19:40 22.10.2019
|Чечня (Чеченская Республика)
Снайперы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Чечне отработали тактику «горнолесной охоты» на условного противника.
Снайперские пары совершили скрытые переходы на десятки километров в незнакомой местности, обходя сторожевые заставы с целью ликвидации «противника», сообщает пресс-служба инобороны России.
Особое внимание на учении отводилось маскировке снайперов с помощью подручных средств и растительности.
Кроме того, были уничтожены разведывательные беспилотные летательные аппараты условного противника. При опасности обнаружения группы снайперы вели прицельный огонь, сбивая воздушные динамичные мишени.
Всего к учению привлекались более 100 военнослужащих, были задействованы бронеавтомобили «Тигр».
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