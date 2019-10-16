Снайперы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Чечне отработали тактику «горнолесной охоты» на условного противника.

Снайперские пары совершили скрытые переходы на десятки километров в незнакомой местности, обходя сторожевые заставы с целью ликвидации «противника», сообщает пресс-служба инобороны России.

Особое внимание на учении отводилось маскировке снайперов с помощью подручных средств и растительности.

Кроме того, были уничтожены разведывательные беспилотные летательные аппараты условного противника. При опасности обнаружения группы снайперы вели прицельный огонь, сбивая воздушные динамичные мишени.

Всего к учению привлекались более 100 военнослужащих, были задействованы бронеавтомобили «Тигр».