"Глава" оккупированного Крыма Сергей Аксёнов предложил бороться с владельцами теневых гостиниц высокими тарифами на услуги ЖКХ для них.

Об этом он заявил на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению поступления налогов, сборов, имущественных платежей в бюджет оккупированного Крыма и местные бюджеты, пишет Крыминформ.

«Мы договорились, что с помощью ресурсников приводим в чувство владельцев таких сооружений: считаем нормы потребления на одного человека, считаем, например, семья из трех человек, – больше трех кубов воды на человека потратили, больше электроэнергии нажгли – (тариф) должен умножаться сразу на два», – сообщил Аксенов.

Аксенов подчеркнул, что оккупационные власти обещают оказать необходимую помощь для желающих легализоваться, но нарушителей ждут санкции. «Живут в каждом доме по 30 человек «одноклассников» или «родственников» – чушь эту слушаем годами. Кто хочет легализоваться – им помощь, идем навстречу везде. Тем, кто не хочет этого делать – идем по пути применения конкретных нормативов: приехали «одноклассники» – любим, ценим, но, пожалуйста, компенсируйте наши расходы», – заключил он.