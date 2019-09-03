Владельцам "теневых гостиниц" оккупанты обещают вдаое поднять тарифы на услуги ЖКХ
|19:30 22.10.2019
|Крым
"Глава" оккупированного Крыма Сергей Аксёнов предложил бороться с владельцами теневых гостиниц высокими тарифами на услуги ЖКХ для них.
Об этом он заявил на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению поступления налогов, сборов, имущественных платежей в бюджет оккупированного Крыма и местные бюджеты, пишет Крыминформ.
«Мы договорились, что с помощью ресурсников приводим в чувство владельцев таких сооружений: считаем нормы потребления на одного человека, считаем, например, семья из трех человек, – больше трех кубов воды на человека потратили, больше электроэнергии нажгли – (тариф) должен умножаться сразу на два», – сообщил Аксенов.
Аксенов подчеркнул, что оккупационные власти обещают оказать необходимую помощь для желающих легализоваться, но нарушителей ждут санкции. «Живут в каждом доме по 30 человек «одноклассников» или «родственников» – чушь эту слушаем годами. Кто хочет легализоваться – им помощь, идем навстречу везде. Тем, кто не хочет этого делать – идем по пути применения конкретных нормативов: приехали «одноклассники» – любим, ценим, но, пожалуйста, компенсируйте наши расходы», – заключил он.
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