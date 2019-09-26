Поступления в бюджеты Крыма от физлиц больше чем втрое привысили поступления от предприятий
|19:00 22.10.2019
|Крым
Налоговые и неналоговые поступления консолидированного бюджета оккупированного Крыма выросли за 9 месяцев текущего года на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению поступления налогов, сборов, имущественных платежей в бюджет оккупированного Крыма и местные бюджеты сообщил заместитель министра финансов оккупированного Крыма Дмитрий Шеряко, пишет Крыминформ.
Шеряко сообщил, что консолидированный бюджет Крыма по поступлениям налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2019 года выполнен на 103%. Поступления составили 43 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года налоговые и неналоговые доходы увеличились на 5 млрд рублей или на 13%.
Замминистра отметил, что четверть всех доходов пришла в бюджеты муниципальных образований. «Из общей суммы налоговых и неналоговых доходов в бюджет Республики Крым поступило 32 млрд рублей, в бюджеты муниципальных образований – 11 млрд рублей. При этом годовые плановые показатели по бюджету Крыма выполнены на 68%, а средний показатель по бюджетам муниципальных образований – на 75%», – добавил он.
Большую часть поступлений обеспечил налог на доход физических лиц – 44% в общем объеме (19 млрд рублей). На втором месте поступления от налога на прибыль организаций – 13,4% или 5,7 млрд рублей. На третьем – от акцизов (10,8% или 4,6 млрд рублей).
По данным крымского управления налоговой, власти за девять месяцев текущего года собрали на 3,5 млрд рублей налогов больше, чем в аналогичный прошлогодний период.
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