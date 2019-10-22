Терминал ЕВТ построит второй причал - универсальный

18:45 22.10.2019   Украина

На морском терминале ЕВТ (ранее "Евровнешторг") в Николаеве планируют построить второй причал, предназначенный для перевалки различных номенклатур грузов.

Об этом в комментарии ЦТС рассказал Сергей Гунько, директор "ЕВТ Грейн".

По его словам, в планах на ближайшее будущее у компании - строительство второго причала, который будет расположен последовательно сразу за первым. "Первый причал у нас специализированный зерновой. Следующий планируем построить универсальный.  С него будем грузить и зерно, и генеральные грузы", - сообщил Гунько.

На втором причале намерены установить судопогрузочную машину, однако, в отличие от судопогрузчика, уже работающего на первом причале, новый сможет передвигаться по рельсам по обоим причалам и, таким образом, при необходимости использоваться и там, и там.

"Всего можем построить 7 причалов разной направленности... последующие терминалы могут быть как наливные, так и навалочные", - добавил Сергей Гунько.

Первая очередь строительства терминала "Евровнешторг" была завершена в 2018 году, в начале 2019 года АМПУ внесла терминал в Реестр морских портов.

На терминале, уже завершено строительство второго склада напольного хранения, и сейчас предприятие оперирует двумя такими складами, каждый из которых рассчитан на 90 тыс. т. В дальнейшем один склад намерены отдать под кукурузу, второй - под пшеницу, либо пшеницу и сою. Также имеются 4 силоса емкостью по 6,5 тыс. т. К следующему сезону компания намерена увеличить объемы хранения до 250 тыс. т за счет строительства дополнительных 8 силосов общей емкостью около 50 тыс. т. В текущем маркетинговом году на ЕВТ рассчитывают перевалить 1,5-2 млн т зерновых, в следующем - намерены выйти на 2-3 млн тонн.



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