Wizz Air запустит рейсы из Запорожья в Австрию, Венгрию, Польшу и Литву
|18:30 22.10.2019
|Украина
Венгерский лоукостер Wizz Air открывает 6 направлений из нового для себя украинского аэропорта Запорожье: в Будапешт, Вильнюс, Вену, Вроцлав, Гданьск и Краков.
Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил директор по персоналу Wizz Air Holdings Йоган Эйдхаген, передает ЦТС.
"Я рад огласить, что мы открываем для себя новый аэропорт - Запорожье. Оттуда мы будем выполнять 6 маршрутов. Могу сказать, что мы впервые анонсируем настолько качественный список маршрутов из нового аэропорта", - отметил Эйдхаген.
Выполнение рейсов начнется с 29 марта 2020 года.
Полеты будут начнут выполняться по следующему графику и со следующей периодичностью:
Запорожье-Будапешт - с 29 марта, четверг, воскресенье;
Запорожье-Вена - с 29 марта, четверг, воскресенье;
Запорожье-Вроцлав - с 29 марта, среда, воскресенье;
Запорожье-Краков - с 29 марта, среда, воскресенье;
Запорожье-Гданьск - с 30 марта, понедельник, пятница;
Запорожье-Вильнюс - с 30 марта, понедельник, пятница.
Топ-менеджер венгерской авиакомпании отметил, что среди факторов, благодаря которым выбор пал именно на Запорожье, стало население и соотношение цены и качества обслуживания в данном аэропорту.
Отметим, что сегодня, 22 октября, аэропорт Запорожье возобновил работу после ремонта ВПП, длившегося со 2 сентября.
Ще на цю тему:
В Мариуполь хочет летать итальянский лоукостер?
Італійський лоукостер додає 5 нових маршрутів з України
В Україну після 8 років перерви знову літатиме Scandinavian Airlines
Ryanair запускає рейс Херсон-Краків і додає напрямки з Харкова
Український лоукост SkyUp збільшив свій флот до дев'яти літаків
Czech Airlines продолжат летать из Праги в Одессу в зимний период
Нідерландський лоукост розмірковує над можливістю роботи в Україні
Через негоду в аеропорту Одеси затримують рейси: літаки відправляють на Київ і Кишинів
"Israir" запустит прямые рейсы из Одессы в Тель-Авив
Итальянский лоукост открыл свое представительство в Украине
Лоукостер SkyUp відкриває нові рейси в Ізраїль