Венгерский лоукостер Wizz Air открывает 6 направлений из нового для себя украинского аэропорта Запорожье: в Будапешт, Вильнюс, Вену, Вроцлав, Гданьск и Краков.

Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил директор по персоналу Wizz Air Holdings Йоган Эйдхаген, передает ЦТС.

"Я рад огласить, что мы открываем для себя новый аэропорт - Запорожье. Оттуда мы будем выполнять 6 маршрутов. Могу сказать, что мы впервые анонсируем настолько качественный список маршрутов из нового аэропорта", - отметил Эйдхаген.

Выполнение рейсов начнется с 29 марта 2020 года.

Полеты будут начнут выполняться по следующему графику и со следующей периодичностью:

Запорожье-Будапешт - с 29 марта, четверг, воскресенье;

Запорожье-Вена - с 29 марта, четверг, воскресенье;

Запорожье-Вроцлав - с 29 марта, среда, воскресенье;

Запорожье-Краков - с 29 марта, среда, воскресенье;

Запорожье-Гданьск - с 30 марта, понедельник, пятница;

Запорожье-Вильнюс - с 30 марта, понедельник, пятница.

Топ-менеджер венгерской авиакомпании отметил, что среди факторов, благодаря которым выбор пал именно на Запорожье, стало население и соотношение цены и качества обслуживания в данном аэропорту.

Отметим, что сегодня, 22 октября, аэропорт Запорожье возобновил работу после ремонта ВПП, длившегося со 2 сентября.