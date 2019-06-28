Державна прикордонна служба України змінить свою структуру за рахунок значного скорочення управлінської та адміністративної ланки, зокрема у рази стане менше генералів.

Про це очільник ДПСУ розповів в інтерв'ю журналістам 24 каналу, пише Український мілітарний портал.

“Якщо колись у складі штабу було 6 департаментів, то зараз їх стало 15. А кожна посада керівника департаменту – це посада генерала-лейтенанта. Тому виникає дисбаланс, коли фізично немає кому виходити на охорону державного кордону, адже не вистачає солдатів, зате вдосталь генералів. На мою думку, такого не повинно бути.

«Я був призначений на посаду голови ДПСУ 14 червня. За цей час ми вже провели організаційно-штатні зміни в адміністрації ДПСУ. Реформувати службу потрібно зверху вниз. Як кажуть: «риба гниє з голови». Тобто в голові ми вже навели лад, і тепер перейшли на іншу ланку. Ми зараз реформуємо регіональне управління», – повідомив Сергій Дейнеко.

“Якщо колись, до 2001 року, існувало 3 регіональних управління, то зараз структура складає 8 управлінь. За радянських часів, було 1-2 генерали у всьому відомстві, на момент мого призначення служило 38 генералів. Тому ми проводимо певну роботу щодо адміністрації ДПСУ: ми скоротили до 6 генералів, а після завершення цих заходів, ми хочемо залишити в складі служби 4 регіональних управління, а надалі повністю від них відмовитися. Ми хочемо привести ДПСУ до європейських аналогів.

Сергій Дейнеко навів приклад Польщі, де трирівнева система управління – підрозділи, які безпосередньо охороняють кордон, потім прикордонний загін та адміністрація, яка розташована у Варшаві. Схожа структура і у США – тобто там немає жодних регіональних керівників.

Нагадаємо, що за останні роки у прикордонній службі було створено кілька нових регіональних управлінь: у 2017 – Донецько-Луганське, у 2018 – Морської охорони та у 2019 – Центральне, а навчальний центр «Оршанець», став «головним центром».

Варто зазначити, що президентським указом №39/2016 затверджено військово-адміністративний поділ, якій розділяє територію країни на чотири військово-сухопутні зони. Але лише структура органів управління Збройних Сил України відповідає зазначеному поділу, Національна гвардія та ДПСУ мають зовсім інші територіальні органи, як за кількістю, так і за розташуванням, що ускладнює взаємодію, зокрема щодо організації територальної оборони.