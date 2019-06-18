Росія готується до агресивної війни за кордоном – нова концепція застосування російської морської піхоти передбачає готовність до самостійних дій у будь-якій точці світу.

Зокрема міноборони РФ скоригувало програму підготовки офіцерів морської піхоти зі збільшенням терміну навчання до п'яти років, пише Український мілітарний портал.

Зміни пов'язані з реформою морської піхоти, згідно з якою вона стає експедиційними військами, здатними виконувати завдання в будь-якій точці світу, куди її доставить ВМФ.

Відповідно, у програму вводиться поглиблене вивчення іноземних мов і деяких інших специфічних предметів, необхідних для дій поза територією Росії, повідомляє російська газета «Известия» з посиланням на військове відомство.

Нагадаємо, що раніше також повідомлялося про перетворення у сили «глобального удару» російських Повітряно-десантних військ, які у ході маштабної реформи реорганізуються і переоснащуються з метою набуття спроможностей оперативно прибути у будь-який регіон світу, створити базу і тримати під контролем велику територію.