ТОВ «Укртрансагро», яке оперує зерновим терміналом у Маріуполі, в першому кварталі 2019-2020 маркетингового року (МР, липень 2019 — червень 2020) збільшило перевалку агропродукції порівняно з аналогічним періодом 2018-2019 МР удвічі — до 264 тис. тонн.

Про це повідомила прес-служба компанії, пишуть Порти України.

«Завдяки злагодженій роботі з нашими компаніями групи (ТОВ «Світ Агро Трейд», ТОВ «УТА Логістик», ТОВ «Мартлет», ТОВ «Маритайм Логістикс») ми змогли забезпечити весь цикл логістики, оптимізуючи процеси на кожному етапі — від виробника до кінцевого покупця. Це дозволило нам в перші дні нового сезону вийти на максимально високі показники приймання агропродукції. У подальших планах нашої компанії — продовження планомірної роботи щодо досягнення високих показників перевалки кукурудзи та олійних культур», — зазначив директор з операційної діяльності ТОВ «Укртрансагро» Андрій Леонідов.

ТОВ «Укртрансагро» оперує морським терміналом із перевалки зернових вантажів у Маріуполі річною пропускною здатністю 1 млн тонн. Потужність одночасного зберігання становить 48,12 тис. тонн, складів підлогового зберігання — 9,5 тис. тонн. Термінал введено в експлуатацію в 2008 році. Термінал в 2018-2019 маркетинговому році (МР, липень 2018 — червень 2019) перевантажив понад 440 тис. тонн зернових і олійних, в 2017-2018 МР — понад 430 тис. тонн.

ТОВ «Укртрансагро» перебуває в управлінні УК «Маріупольська інвестиційна група», яка також управляє ТОВ «СРЗ» (суднобудування і судноремонт, випуск машинобудівної продукції, стивідорна діяльність), ТОВ «УТА Логістик» (логістичні та експедиторські послуги), ТОВ «Маритайм Логістикс» (послуги менеджменту морських суден), ТОВ «Мартлет» (фумігаційні послуги) та іншими активами.