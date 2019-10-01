«Кернел» завдяки запуску першої черги «Трансгрейнтерміналу» збільшив перевалку зерна на 22%

17:30 22.10.2019   Украина

Агропромислова компанія «Кернел» у першому кварталі 2020 фінансового року (ФР, липень 2019 — червень 2020) збільшила перевалку зерна на експортних терміналах в Україні порівняно з аналогічним періодом минулого ФГ на 22% — до 1,195 млн тонн.

Згідно з квартальним звітом компанії, збільшення перевалки обумовлене зростанням експорту зерна і введенням в експлуатацію першої черги нового зернового терміналу «Трансгрейнтермінал», пишуть Порти України.

Обсяги експорту зерна збільшилися на 17% — до 1,623 млн тонн. Продажі соняшникової олії скоротилися на 26% — до 300,87 тис. тонн. Олієекстракційні заводи компанії збільшили переробку насіння олійних культур на 50% — до 629 тис. тонн. Із загального обсягу переробки 624 тис. тонн насіння припало на соняшник, інші 5 тис. тонн — на сою.

«Кернел» — найбільший у світі виробник і експортер соняшникової олії, провідний виробник і постачальник сільськогосподарської продукції з Чорноморського регіону на світові ринки. Вертикально інтегрована структура компанії будується на тісно пов'язаних між собою бізнес-сегментах: виробництво, експорт і внутрішній продаж соняшникової олії; рослинництво; експорт зернових культур; надання послуг зі зберігання і перевалки зерна на елеваторах і портових терміналах. Земельний банк компанії становить 550 тис. гектарів. Компанія володіє зерновим терміналом «Трансбалктермінал» у порту «Чорноморськ» річною потужністю 4 млн тонн. Експортує продукцію до більш ніж 60 країн.

ТОВ «Трансгрейнтермінал», яке контролює «Кернел», здійснює будівництво нового зернового терміналу в морському порту «Чорноморськ» річною потужністю 4 млн тонн. У вересні 2019 року «Кернел» і ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) підписали угоду про взаємодію, яка передбачає інвестиції в розвиток інфраструктури порту «Чорноморськ» на суму понад 3 млрд грн. Обсяг інвестицій «Кернел» складе близько 3 млрд грн, АМПУ — близько 230 млн грн.

Акції холдингової компанії групи Kernel Holding S.A. котируються на Варшавській фондовій біржі з листопада 2007 року. Найбільшим акціонером «Кернел» через Namsen Ltd є Андрій Веревський, який володіє 39,93% компанії. Cascade Investment Fund (Кайманові острови), бенефіціаром якої виступає Віталій Хомутиннік, належать 6,59% акцій «Кернел».

Компанія в 2019 фінансовому році (ФР, липень 2018 — червень 2019) збільшила чистий прибуток порівняно з 2018 ФР в 3,6 разу — до $189 млн. Продажі зерна збільшилися порівняно з 2018 ФР в 2,2 разу — до 10,445 млн тонн, соняшникової олії — на 15%, до 1,6 млн тонн. Експорт зернових з України виріс на 58% — до 6,1 млн тонн. Перевалка зерна на експортних терміналах агрохолдингу в Україні збільшилася на 12% — до 4,6 млн тонн, в Росії — скоротилася на 28%, до 1,4 млн тонн.



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