Руководство аэропорта Симферополя поддерживает инициативу размещения железнодорожной станции около нового терминала.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, пишет ТАСС.

В августе на совещании по актуальным вопросам развития спорта, культуры и туризма оккупированного Крыма под руководством зампредседателя правительства РФ Ольги Голодец "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что оккупационные власти планируют запустить железнодорожный аэроэкспресс из аэропорта Симферополь в курортные районы аннексированного полуострова. Он уточнил журналистам, что есть компании, готовые взяться за проект.

"Мы поддерживаем любые инициативы, которые улучшают транспортную доступность аэропорта для жителей и гостей полуострова. В части железнодорожного сообщения мастер-планом развития аэропорта предусмотрена возможность размещения железнодорожной станции в непосредственной близости от нового терминала", - говорится в сообщении.

Ранее планировалось, что военный аэродром Бельбек после строительства необходимой инфраструктуры будет принимать гражданские самолеты: чартерные рейсы и малые борта деловой авиации. Аэропорт является структурой АО "Международный аэропорт "Симферополь", доля в уставном капитале принадлежит правительству Севастополя. Построить аэровокзал, рассчитанный на обслуживание до 20 пассажиров в час, планировалось в 2019-2020 годах, пишет издание.

Врио "губернатора" Севастополя Михаил Развожаев в комментариях, опубликованных в понедельник, уточнил, что оккупационные власти Севастополя оценят рентабельность запуска гражданских рейсов на аэродром Бельбек, а также рассмотрят альтернативные варианты, например, запуск аэроэкспресса в Симферополь, где расположен единственный аэропорт Крыма.

Бельбек - военный аэродром, одна из самых южных точек базирования Воздушно-космических сил РФ. В случае необходимости там смогут базироваться стратегические ракетоносцы и дальние бомбардировщики. При этом Бельбек сможет принимать и гражданские самолеты.