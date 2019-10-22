Київ просить ЄС про нову стратегію відносин для України, Молдови та Грузії
|14:15 22.10.2019
|Украина
Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба закликав ЄС ухвалити рішення про окремий формат відносин з асоційованими державами у рамках Східного партнерства.
Про це він заявив на зустрічі в рамках структурованих консультацій щодо Східного партнерства, організованих Євросоюзом у Києві, пише Європейська правда.
Дмитро Кулеба наголосив, що Східне партнерство (СхП), на думку України, потребує реформи, а також нагадав, що фінальна мета зближення України та ЄС не досягнута.
"Треба визначити, якою є амбіція партнерства. Україна не сприйме СхП просто як структурування наших відносин з ЄС. Для нас це – інструмент (для подальшого зближення)", - вважає він.
На думку віцепрем’єра, у рамках СхП має бути виділений окремий формат відносин із Україною, Молдовою та Грузією - державами, які підписали Угоди про асоціацію з ЄС та мають амбіції подальшого зближення із Євросоюзом.
"Ми хочемо диференціювати ці групи у СхП. Це не для того, щоби "розбити" партнерство. Це означає – сприймати реальність такою, якою як вона є. Ми будемо вдячні ЄС за визнання того, що ці три держави відрізняються, зберігаючи водночас відносини з трьома іншими (Вірменією , Азербайджаном, Білоруссю)", - заявив він.
"Нам потрібна нова стратегія ЄС для асоційованих партнерів, що доповнить СхП і зробить його більш сфокусованим на інтеграційних цілях для трьох країн", - додав Кулеба.
Серед очікувань України від нового формату віцепрем'єр назвав "амбіційніші задачі у лібералізації торгівлі", включаючи так званий "промисловий безвіз", тобто угоди ACAA.
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