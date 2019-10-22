Грузія і Велика Британія підписали угоду про стратегічне партнерство
|16:45 22.10.2019
|Грузия
Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані і державний секретар у закордонних справах та справах співдружності Великої Британії Домінік Рааб 21 жовтня підписали в Лондоні "Угоду про стратегічне партнерство та співробітництво між Грузією і Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії".
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Я дуже задоволений підписанням угоди про стратегічне партнерство та співробітництво між Сполученим Королівством та Грузією з міністром закордонних справ Грузії Давидом Залкаліані", - написав Рааб у своєму Twitter.
"Це наша перша угода про безперервність торгівлі зі східноєвропейською країною. Ця угода забезпечить вигоди для бізнесу і споживачів, продовжуючи преференційну торгівлю з Грузією", - пише Рааб.
Як зазначили у МЗС Грузії, угода замінить угоду про асоціацію між Грузією і ЄС в двосторонніх відносинах з Великою Британією після Brexit.
Документ охоплює широкий спектр співпраці, створює правові засади для стратегічного партнерства, а також забезпечує збереження режиму вільної торгівлі між Грузією і Великою Британією.
Угода повторює положення угоди про глибоку та всеосяжну вільну торгівлю (Deep and Comprehensive Free Trade Area - DC FTA) між Грузією і ЄС.
Нагадаємо, Київ та Лондон цьогоріч мають закінчити підготовчий процес перед підписанням нової угоди, що буде ґрунтуватися на Угоді про асоціацію.
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