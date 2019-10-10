Затриманих російською поліцією на Керченському мосту кримчан відпустили / Фото
|15:15 22.10.2019
|Крым
Затриманих рано вранці 22 жовтня на Керченському мосту трьох кримчан відпустили.
Про це повідомили у громадському об’єднанні «Кримська солідарність», пише Радіо Свобода.
У затриманих чоловіків вилучили документи і не повертали протягом декількох годин, зазначили правозахисники.
Проект Радіо Свобода намагається з’ясувати подробиці і причини затримання.
Офіційних коментарів російських правоохоронців немає.
У районі Керченського мосту, дорогою із російського Ростова-на-Дону в анексований Крим, у вівторок удосвіта російська поліція зупинила автомобіль, в якому поверталися після участі в судовому процесі у Південному Окружному військовому суді як слухачі троє жителів півострова: Ансар Османов, Алі Керімов, Амет Сулейманов.
21 жовтня в російському Ростові-на-Дону проходило судове засідання у ялтинській «справі Хізб ут-Тахрір». Засідання у цій справі триватиме також сьогодні-завтра.
Раніше російські прокурори запросили загалом понад 98 років позбавлення волі для шістьох фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» – Мусліму Алієву, Інверу Бекірову, Емірові-Усеіну Куку, Вадиму Сіруку, Арсену Джеппарову та Рефату Алімову.
Обвинувачені у цій справі були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують в причетності до забороненої в Росії та на території анексованого нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».
Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір».
Фото з сайту Радіо Свобода.
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