Окупанти затримали ще трьох кримських татар
|12:15 22.10.2019
|Крым
У Криму в ніч на вівторок окупаційні силовики затримали трьох кримських татар у районі Керченського мосту.
Вони поверталися з Ростова-на-Дону до Криму після участі в судовому засіданні щодо своїх співвітчизників, повідомляє «Кримська солідарність» у Facebook, пише Укрінформ.
«Сьогодні о 03.07 ранку на автомобільній дорозі на шляху з Ростова-на-Дону до Криму в районі Керченського мосту було зупинено транспортний засіб, на якому поверталися після участі в судовому процесі в Південному окружному військовому суді як слухачі жителі Криму. Троє пасажирів мікроавтобуса: Османов Ансар Ісмаїлович 1975 р.н., Керімов Алі Наїмович 1960 р.н., Сулейманов Амет Рефатович 1984 р.н. були затримані й дотепер перебувають у відділі МВС», - йдеться в повідомленні.
За даними правозахисників, спочатку у кримських татар вимагали заповнити анкети на відпрацювання злочинів, потім примусово провести дактилоскопічну експертизу, на що співробітники поліції отримали відмову.
Наголошується, що документи, які засвідчують особу, у всіх вилучили.
Як повідомлялося, напередодні в Південному окружному суді в Ростові-на-Дону РФ пройшло засідання у «справі про так званий тероризм» (ялтинська група).
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