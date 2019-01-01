Представители болгарских ВВС обвинили РФ в том, что она специально изматывает их истребители МиГ-29, чтобы подорвать обороноспособность Болгарии.

Об этом сообщают Новости Болгарии.

Согласно словам болгарских военных, Россия все чаще проводит полеты возле воздушных границ Болгарии, заставляя командование отправлять на перехват самолеты МиГ-29. Тем самым истребители постепенно вырабатывают свой полезный ресурс. В итоге они могут попросту «не дожить» до реальных боевых столкновений.