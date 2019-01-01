Болгария обвинила ВВС России в "изматывании" болгарских МиГ-29
|16:30 22.10.2019
|Болгария
Представители болгарских ВВС обвинили РФ в том, что она специально изматывает их истребители МиГ-29, чтобы подорвать обороноспособность Болгарии.
Об этом сообщают Новости Болгарии.
Согласно словам болгарских военных, Россия все чаще проводит полеты возле воздушных границ Болгарии, заставляя командование отправлять на перехват самолеты МиГ-29. Тем самым истребители постепенно вырабатывают свой полезный ресурс. В итоге они могут попросту «не дожить» до реальных боевых столкновений.
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