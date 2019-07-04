По данным Грузстата, в январе-сентябре 2019 года из Грузии в страны Евросоюза был осуществлен экспорт на сумму 620,1 млн долларов, что на 16,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года и составляет 22,8% от общего объема экспорта Грузии.

Объем импорта же достиг 1 667.5 млрд долларов (на 10,6 меньше), чем в прошлом году, сообщает Бизнес.Грузия.

Торговый оборот из стран ЕС составил 2 287.6 млрд долларов, что отстает от показателей прошлого года на 4,6%.

Торговый оборот со странами СНГ составил 3 135.6 млрд долларов, что больше прошлогодних показателей на 0,9%. Что же касается торгового дефицита, то отрицательный торговый баланс составил 7,3%.