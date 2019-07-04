Торговый оборот Грузии со странами ЕС сократился на 4,6%

16:00 22.10.2019   Грузия

По данным Грузстата, в январе-сентябре 2019 года из Грузии в страны Евросоюза был осуществлен экспорт на сумму 620,1 млн долларов, что на 16,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года и составляет 22,8% от общего объема экспорта Грузии. 

Объем импорта же достиг 1 667.5 млрд долларов (на 10,6 меньше), чем в прошлом году, сообщает Бизнес.Грузия.

Торговый оборот из стран ЕС составил 2 287.6 млрд долларов, что отстает от показателей прошлого года на 4,6%.

Торговый оборот со странами СНГ составил 3 135.6 млрд долларов, что больше прошлогодних показателей на 0,9%. Что же касается торгового дефицита, то отрицательный торговый баланс составил 7,3%. 



Ще на цю тему:

16:00 24.09.2019
Рада Європи перевірить виконання Росією рішення ЄСПЛ щодо Грузії
10:45 17.09.2019
Перша Європейська школа за межами ЄС відкриється у Грузії
13:30 12.09.2019
ЕС отреагировал на ситуацию в Грузии на заседании Постоянного совета ОБСЕ
13:41 22.08.2019
Евросоюз направляет в Грузию специального представителя
11:14 04.07.2019
Евросоюз призвал Россию отменить ограничительные меры против Грузии
11:57 03.07.2019
ЕС поддержит укрепление статистической системы Грузии
17:21 28.01.2019
Грузія може стати членом ЄС так, щоб не називатися ним - президент
10:29 24.04.2018
Жан-Клод Юнкер и Йоханнес Хан посетят Грузию в мае
09:24 22.03.2018
ЕС выделит Грузии 48 млн евро для поддержки бюджета
09:29 13.11.2017
Доклад ЕС: Отношения с Грузией в 2017 году усилились
16:52 06.11.2017
За три года ЕС выделил Грузии $3,7 млн на развитие гражданского общества
15:59 18.05.2017
Гегемония СНГ закончилась, Евросоюз стал главным рынком грузинских продуктов - эксперт
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:41 21.10.2019
Сейсмослужба Академии наук Азербайджана зафиксировала землетрясение на Каспии
09:30 21.10.2019
Євросоюз закликав розслідувати затримання на мітингу в Баку
08:59 20.10.2019
Протести опозиції в Баку: поліція затримує активістів, центр оточений силовиками
21:40 18.10.2019
В 2020 году Азербайджан увеличит расходы на оборону и нацбезопасность на 20,9%
Всі новини країни
Армения Армения
09:30 18.10.2019
ЮВО: Авиация российской военной базы в Армении перебрасывала аэромобильные группы и грузы в горах
20:40 16.10.2019
Авиакомпания Ryanair объявилf о начале полетов в Армению
19:40 16.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении вели огонь в горах
19:20 10.10.2019
ЮВО: В Армении завершились совместные российско-армянские учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:30 22.10.2019
Болгария обвинила ВВС России в "изматывании" болгарских МиГ-29
19:41 21.10.2019
У Росії заявили, що будівництво другої гілки "Турецького потоку" завершиться наступного року
09:45 21.10.2019
Болгарія бореться за новий завод Volkswagen, готова збільшити обсяг субсидій
10:10 17.10.2019
Болгарська поліція виявила фанів, яких підозрюють в расистських образах англійських футболістів
Всі новини країни
Греция Греция
09:00 22.10.2019
Экипаж патрульного корабля ЧФ принял участие в торжественных мероприятиях в греческом порту
19:30 18.10.2019
У МЗС прийняли нового посла Греції
18:30 16.10.2019
На острове Самос ожесточенные столкновения мигрантов. Ранены три человека
10:00 16.10.2019
Греция намерена купить у Франции два фрегата класса Belharra / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:00 22.10.2019
Торговый оборот Грузии со странами ЕС сократился на 4,6%
11:00 22.10.2019
Оккупанты вновь появились у грузинского села Атоци
14:41 21.10.2019
Внешнеторговый оборот в Грузии составил 9 193.7 млн. долларов США
18:15 18.10.2019
Военнослужащие ЮВО и Абхазии блокировали условного противника в ходе совместного учения
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:45 22.10.2019
Парламент Молдовы выступает за процесс многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе
12:41 21.10.2019
Проросійський і проєвропейський кандидати виходять у другий тур в боротьбі за крісло мера Кишинева
10:30 21.10.2019
У виборах до місцевих органів влади в Молдові взяли участь близько 42% виборців
15:30 18.10.2019
Генпрокуратура Молдовы активизирует сотрудничество с ФБР по делу «кражи миллиарда»
Всі новини країни
Россия Россия
16:15 22.10.2019
Російську морську піхоту реформують в експедиційні сили
13:20 22.10.2019
ЮВО: Авиационный полк провел ночные учебно-тренировочные полеты
12:30 22.10.2019
ЮВО: «Искандеры» на Северном Кавказе произвели электронные пуски по стратегическим целям
11:30 22.10.2019
Россия отправит два бомбардировщика в Южную Африку
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:15 22.10.2019
НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
21:10 16.10.2019
Дипломат із Румунії замінив представницю США на посаді заступника генсека НАТО
Всі новини країни
Турция Турция
08:45 22.10.2019
Помпео$ США готові застосувати війська проти Туреччини в разі потреби
17:41 21.10.2019
Туреччина взяла під контроль 111 населених пунктів у Сирії — Ердоган
10:15 21.10.2019
Ердоган назвав умови для відновлення боїв в Сирії
08:45 21.10.2019
У НАТО створено кризовий штаб з оцінки турецької операції в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
15:30 22.10.2019
Ракетные комплексы Черноморского флота оккупантов "отстрелялись" по морским целям
15:15 22.10.2019
Затриманих російською поліцією на Керченському мосту кримчан відпустили / Фото
15:00 22.10.2019
Спортсмены из оккупированного Крыма "открыто" выступят на соревнованиях в Европе в составе сборной Росии
14:45 22.10.2019
Росія відправляє військових з окупованого Криму до Єгипту на навчання
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд