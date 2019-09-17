Парламент Республики Молдова придает особое значение процессу многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе.

Об этом заявила председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный на церемонии открытия 53-го заседания Комиссии по культуре, образованию и социальным вопросам Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС), которое 21-22 октября проходит в Парламенте РМ, передает ntv.md.

Зинаида Гречаный отметила, что ПАЧЭС является очень важной региональной площадкой для обмена мнениями по различным вопросам, а также активизации усилий по использованию экономического потенциала. Она приветствовала тот факт, что тема нынешней встречи посвящена проблеме снижения безработицы и социально-экономического развития стран-участниц.

«Парламент Республики Молдова придает большое значение усилиям по сокращению безработицы, что отражено в реализации Национальной стратегии занятости на 2017–2021 годы. Целью является повышение уровня официальной занятости на основе конкурентоспобности, компетентности и адекватной квалификации в условиях устойчивого развития», – сказала председатель Парламента РМ.

Спикер подчеркнула, что в феврале 2019 года вступил в силу новый Закон о содействии занятости населения и страховании по безработице, который устанавливает политику адекватных мер занятости, таких как: краткосрочная профессиональная подготовка, обучение на рабочем месте безработных, у которых нет профессии, профессиональная стратегия для безработных без опыта работы, субсидируемая занятость для трудоустройства людей из уязвимых групп и т. д.

«Я хотела бы надеяться, что эта встреча позволит нашим государствам найти новые решения проблем, с которыми мы сталкиваемся. В настоящее время мы находимся в уникальной исторической ситуации, когда у нас неограниченные возможности для развития наших стран, и мы не должны создавать искусственные и неоправданные барьеры для свободного передвижения человеческого и экономического капитала», – подчеркнула Зинаида Гречаный.

В заключение председатель Парламента РМ повторила, что Молдова продвигает сбалансированную внешнюю политику и выступает за поддержание хороших отношений со всеми государствами на основе взаимного уважения и сотрудничества.

Парламент Республики Молдова проводит 53-е заседание Комитета по культуре, образованию и социальным вопросам Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). В мероприятии, которое сегодня стартовало в Кишиневе, принимают участие представители парламентов десяти стран: Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Греции, Республики Молдова, Румынии, России, Турции и Украины.