Ракетные комплексы Черноморского флота оккупантов "отстрелялись" по морским целям
|15:30 22.10.2019
|Крым
Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» и «Бастион» Черноморского флота страны-агрессора провели электронные пуски ракет по морским целям при развертывании с марша.
Об этом сообщила пресс-служба флота, пишет Крыминформ.
«В ходе учения дивизионы совершили марш в позиционные районы для тренировок по развертыванию и подготовке к выполнению задач по предназначению. В назначенных районах личный состав БПКРК «Бал» и «Бастион» отработал действия по нанесению условных ракетных ударов по морским целям в акватории Черного моря», – говорится в сообщении.
Пуски ракет осуществлялись электронным способом по имитируемым надводным целям. Стрельбы проходили в рамках зачетно-тактического учения ракетно-артиллерийского соединения ЧФ.
Всего в рамках учения было задействовано более 20 единиц техники и около 100 военнослужащих.
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