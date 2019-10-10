Ракетные комплексы Черноморского флота оккупантов "отстрелялись" по морским целям

15:30 22.10.2019   Крым

Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» и «Бастион» Черноморского флота страны-агрессора провели электронные пуски ракет по морским целям при развертывании с марша. 

Об этом сообщила пресс-служба флота, пишет Крыминформ.

«В ходе учения дивизионы совершили марш в позиционные районы для тренировок по развертыванию и подготовке к выполнению задач по предназначению. В назначенных районах личный состав БПКРК «Бал» и «Бастион» отработал действия по нанесению условных ракетных ударов по морским целям в акватории Черного моря», – говорится в сообщении.

Пуски ракет осуществлялись электронным способом по имитируемым надводным целям. Стрельбы проходили в рамках зачетно-тактического учения ракетно-артиллерийского соединения ЧФ.

Всего в рамках учения было задействовано более 20 единиц техники и около 100 военнослужащих.



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