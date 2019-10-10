Росія відправляє військових з окупованого Криму до Єгипту на навчання
|14:45 22.10.2019
|Крым
Росія і Єгипет вперше проведуть спільні навчання з протиповітряної оборони (ППО) із застосуванням комплексів ближньої дії і середньої дальності.
До маневрів залучать військових з окупованого Росією Криму, пише Радіо Свобода.
За інформацією прес-служби російського міністерства оборони, навчання «Стріла Дружби-2019» пройдуть на території Єгипту з 26 жовтня по 7 листопада.
«На маневри будуть направлені військовослужбовці з’єднань і військових частин, дислокованих у Волгоградській області, Краснодарському краї, Криму і республіці Північна Осетія», – мовиться у повідомленні.
Зазначається, що навчання проходитимуть у три етапи, а наприкінці відбудеться «практичне виконання відбиття удару повітряного противника підрозділами ППО».
Нагадаєм, з 2014 року в російську армію призвали 18,9 тисячі кримчан.
Київ вимагає від Росії припинити призов до збройних сил жителів анексованого Криму. Прокуратура АРК просить кримчан звертатися телефоном або електронною поштою в разі отримання повісток для проходження служби в російській армії.
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомляла, що в 2017 році на військову службу в збройні сили Росії закликали не менш ніж 4800 жителів Криму. За даними тимчасового повіреного в справах США при ОБСЄ Гаррі Каміана, в 2018 році в російську армію призвали 5600 кримчан.
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