Росія відправляє військових з окупованого Криму до Єгипту на навчання

14:45 22.10.2019   Крым

Росія і Єгипет вперше проведуть спільні навчання з протиповітряної оборони (ППО) із застосуванням комплексів ближньої дії і середньої дальності. 

До маневрів залучать військових з окупованого Росією Криму, пише Радіо Свобода.

За інформацією прес-служби російського міністерства оборони, навчання «Стріла Дружби-2019» пройдуть на території Єгипту з 26 жовтня по 7 листопада.

«На маневри будуть направлені військовослужбовці з’єднань і військових частин, дислокованих у Волгоградській області, Краснодарському краї, Криму і республіці Північна Осетія», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що навчання проходитимуть у три етапи, а наприкінці відбудеться «практичне виконання відбиття удару повітряного противника підрозділами ППО».

Нагадаєм, з 2014 року в російську армію призвали 18,9 тисячі кримчан.

Київ вимагає від Росії припинити призов до збройних сил жителів анексованого Криму. Прокуратура АРК просить кримчан звертатися телефоном або електронною поштою в разі отримання повісток для проходження служби в російській армії.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомляла, що в 2017 році на військову службу в збройні сили Росії закликали не менш ніж 4800 жителів Криму. За даними тимчасового повіреного в справах США при ОБСЄ Гаррі Каміана, в 2018 році в російську армію призвали 5600 кримчан.



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