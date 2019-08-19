Стоимость проваленного за два года проекта реконструкция канализационно-очистных сооружений «Южные» теперь составляет 7,1 млрд рублей против 6,89 в конце 2017-го.

На строительство найдены недостающие 2 млрд рублей, которые "сгорели" в обанкротившемся ОФК, сообщил "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев.

При этом в оккупационном правительстве Севастополя «Примечаниям» сказали, что власти пока не имеют права присоединиться к делу о банкротстве подрядчика и потребовать свои деньги.

Врио "губернатора" исключил повторную ошибку с выбором подрядчика. Проект будет обеспечен жесточайшим казначейским сопровождением, а перепроектирование оплатит будущий победитель тендера.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при заключении государственного контракта на строительство канализационных очистных сооружений «Южные» в Севастополе. В результате проверки были выявлены серьезные нарушения.

По мнению прокуратуры и следствия, эти нарушения привели к тому, что аванс в сумме 2,05 млрд. рублей был перечислен на расчетный счет в банке, у которого отозвали лицензию. В результате подрядчик не смог использовать деньги на строительство очистных сооружений и сорвал реализацию проекта.

В свою очередь представители подрядчика в лице «Биотехпрогресса» заявляли, что простой в реконструкции очистных сооружений «Южные» случился не из-за потерянных в лопнувшем банке 2,05 млрд рублей, а из-за проектировщиков, которые допустили в проекте реконструкции массу ошибок. Несмотря на допущенные по мнению подрядчика ошибки в проектировании это не помешало документу успешно пройти Главгосэкпертизу.

С такими выводами согласны и эксперты отрасли, которые, проанализировав проект КОС «Южные», пришли к выводу, что новые очистные системы не решат вопрос грязной воды в море, а лишь повысят коммунальные платежи, если вообще заработают.

Тем не менее, пропавшие два миллиарда рублей Севастополю не вернулись. В данный момент идет судебный процесс по иску «Сбербанка» о признании «Биотехпрогресса» банкротом. Несмотря на то, что кредиторская задолженность фирмы перед сбербанком кратно меньше долга перед Севастополем, правительство города не заявилось в качестве кредитора в судебный спор.

В оккупационном правительстве Севастополя «Примечаниям» пояснили, что все, что можно было сделать, власти сделали. В частности, 11 февраля 2019 года правительство подало иск в арбитраж о взыскании задолженности в общей сумме 1,988 млрд. руб., из которых 1,933 млрд. руб. — неотработанный аванс и 55 млн. руб. – штрафные санкции. Производство по данному делу приостановлено в связи с проведением судебной экспертизы.

При этом, оккупанты отмечают, что не могут пока что вступить в дело в качестве кредитора. Согласно законодательству, право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом возникает у конкурсного кредитора с даты вступления в законную силу решения суда, который до сих пор находится в производстве арбитража.

Напомним, в 2018 году из 24 объектов, которые следовало ввести в эксплуатацию в рамках ФЦП, введено только четыре, а программа была исполнена на 43%, считая исчезнувшие при строительстве КОС «Южные» 2 млрд рублей.