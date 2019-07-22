Корабль ЧФ «Василий Быков» возвращается в Севастополь

14:00 22.10.2019   Крым

Патрульный корабль Черноморского флота страны-агрессора «Василий Быков» направился в Севастополь после пребывания в греческом порту Пилос. 

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения флота, пишет Крыминформ.

«Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» завершил программу захода в греческий порт Пилос, где экипаж принимал участие в мероприятиях, посвященных 192-й годовщине Наваринского морского сражения. После выхода из греческого порта экипаж ПК «Василий Быков» взял обратный курс на главную базу Черноморского флота – город-герой Севастополь», – говорится в сообщении.

За время нахождения в греческом порту, корабль посетили несколько сотен жителей и гостей Пилоса. Для моряков администрация провинции организовала экскурсии по местным достопримечательностям.

«Василий Быков» направился в Пилос из Севастополя 16 октября. В порт он прибыл 19 октября. Накануне состоялись торжественные мероприятия, посвященные годовщине Наваринского морского сражения. Сражение объединенных эскадр России, Англии и Франции с османским флотом произошло в Наваринской бухте 20 октября 1827 года.  



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