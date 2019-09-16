Спортсмены из оккупированного Крыма "открыто" выступят на соревнованиях в Европе в составе сборной Росии
|15:00 22.10.2019
|Крым
Крымские самбисты выступят на Первенстве Европы в составе сборной России.
Об этом рассказала начальник управления спорта высших достижений и спортивно-массовой работы Министерства спорта оккупированного Крыма Ирина Пронина, пишет РИА Новости.
Она отметила, что возможность участия крымчан в первенстве Европы — большое достижение Россией полуострова, и добавила, что Министерство спорта оккупированного Крыма оказывает всяческую поддержку спортсменам.
"Согласно единому календарному плану наших спортивных и культурных мероприятий, по заявке федерации, все финансовые обязательства берет на себя Республика Крым. Это и тренировочные сборы, и выезды на соревнования различного уровня", — пояснила Пронина.
Старший тренер Крыма по самбо Роман Соменко рассказал, что крымские спортсмены будут представлять сборную России открыто.
"Конечно, у крымских спортсменов есть сложности с выездом. Потому, что получить визу людям с крымской пропиской очень сложно. Мы будем перепрописывать детей где-то в других регионах, и решать эту проблему. Но представлять Россию они будут открыто".
Он добавил, что самбо – "национальный приоритетный" вид спорта в стране, и законодатель всех юридических и организационных моментов на всех уровнях соревнований – это Россия. Первенство Европы по самбо пройдет с 6 по 9 декабря в Риге. Трое крымчан будут выступать в составе сборной РФ.
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