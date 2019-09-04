В румынской акватории Черного моря начались масштабные международные учения НАТО Fall Storm 2019.

Об этом сообщает RT, со ссылкой на пресс-службу ВМС Румынии.

Согласно опубликованным данным, в маневрах задействовано девять кораблей, около тысячи военных моряков, береговая охрана и другие категории вооруженных сил.

Военно-морские силы Румынии представлены четырьмя кораблями, ротой морпехов и ротой водолазов, ВВС – двумя модифицированными МиГ-21, транспортным самолетом C-27 Spartan и одним вертолетом.

Сухопутные войска направили два взвода пехоты, береговая охрана – патрульный катер.

По данным румынской стороны, учения постоянной военно-морской противоминной группировки НАТО направлены на повышение уровня взаимодействия, а также на совершенствование планирования и командования объединенными силами.