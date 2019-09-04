НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
|11:15 22.10.2019
|Румыния
В румынской акватории Черного моря начались масштабные международные учения НАТО Fall Storm 2019.
Об этом сообщает RT, со ссылкой на пресс-службу ВМС Румынии.
Согласно опубликованным данным, в маневрах задействовано девять кораблей, около тысячи военных моряков, береговая охрана и другие категории вооруженных сил.
Военно-морские силы Румынии представлены четырьмя кораблями, ротой морпехов и ротой водолазов, ВВС – двумя модифицированными МиГ-21, транспортным самолетом C-27 Spartan и одним вертолетом.
Сухопутные войска направили два взвода пехоты, береговая охрана – патрульный катер.
По данным румынской стороны, учения постоянной военно-морской противоминной группировки НАТО направлены на повышение уровня взаимодействия, а также на совершенствование планирования и командования объединенными силами.
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