На Филиппинах проходит конкурс «Мисс Земля-2019», на котором отдельно от Украины и России участвует конкурсантка, которая представляет аннексированный Россией Крым.

От оккупированного Крыма на конкурс отправилась 31-летняя Анастасия Лебедюк, проживающая в Севастополе, пишут Новости Крыма.

Украину в этом году представляет 20-летняя обладательница титула «Мисс Украина Земля 2019» Диана Шабас.

Россия представлена на конкурсе 18-летнеей жительницей Читы Анной Башкеевой.

За звание «Мисс Земля-2019» будут бороться 82 девшки. Соревнование «Мисс Земля» входит в топ-4 самых известных конкурсов красоты после «Мисс мира», «Мисс Вселенная», Miss International. Конкурс «Мисс Земля» проходит под патронажем Организации Объединенных Наций. Основной темой конкурса является экология и любовь к природе.

Фото с сайта Новости Крыма.