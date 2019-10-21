Сенцов створює громадську організацію

13:00 22.10.2019   Крым

Український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов створює громадську організацію, що займатиметься правозахисною та культурною діяльністю.

Про це повідомляють українськи ЗМІ із посиланням на промову Сенцова після отримання ним премії Ukrainian ID Awards, пише Українська правда.

"Зараз такий час, я всюди катаюся, всім цікавий, але це недовго триватиме, півроку максимум. Потім я всім набридну, і треба робити це більш професійно. І тому я сьогодні прийняв рішення про створення громадської організації, в якій я буду займатися досить широким спектром громадської роботи, правозахисної та культурної. Можливо, буде створено окремий фонд для функціонування цієї організації. Може навіть я назву його своїм ім'ям, щоб скоріше зібрати гроші", сказав Сенцов.

10 травня 2014 року російські окупанти Криму затримали режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка й звинуватили їх у підготовці терактів. Кримчани заперечували звинувачення.

25 серпня 2015 року Північно-Кавказький військовий суд Ростова засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі, а Кольченка до 10 років в’язниці.

У травні 2018 року в колонії міста Лабитнангі Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і припинив голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.

7 вересня 2019 року відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Зокрема, Москва видала Києву і політв’язнів Сенцова та Кольченка.



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