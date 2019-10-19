Українська приватна компанія ТОВ «Науково-виробнича компанія «ТЕХІМПЕКС», учасник «Ліги оборонних підприємств», за власні кошти спільно з Конструкторсько-технологічним центром МО України розробила необхідну технічну документацію та освоїла капітальний ремонт броньованих ремонтно-евакуаційних машин БРЕМ-Ч.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.

ТОВ «НВК «ТЕХІМПЕКС» наразі здатне в короткий термін відновити парк БРЕМ-Ч, які стоять на озброєнні ремонтних підрозділів механізованих частин Сухопутних військ ЗС України та вже робить це на виконання Державного оборонного замовлення.

Варто додати, що БРЕМ-Ч ЗСУ з 1991 року не проходили визначений виробником середній або капітальний ремонт.

Освоєння капітального ремонту БРЕМ-Ч компанією ТОВ «НВК «ТЕХІМПЕКС» є прикладом успішної галузевої кооперації та приватно-державного партнерства. Зокрема, в ході освоєння капітального ремонту компанія залучила до виконання замовлення десятки українських постачальників різних форм власності. Також в ході освоєння ремонту БРЕМ-Ч було проведено заходи з імпортозаміщення, тому що вузли, агрегати та запасні частини для цієї машини виготовлялись у колишній Чехословаччині.



Завдяки зусиллям, докладеним фахівцями ТОВ «НВК «ТЕХІМПЕКС» з організації кооперації та замісного виробництва, на цей час капітальний ремонт БРЕМ-Ч в Україні здійснюється без використання імпортованих запасних частин. На ремонтно-виробничих потужностях підприємства триває приймання та передача готових машин представникам ЗС України.

Для своєчасного забезпечення ЗС України якісним та справним озброєнням та військовою технікою керівництву держави потрібно переглянути ставлення до приватного оборонного бізнесу. Зокрема, слід передбачити фінансування з боку держави НДКР та розгортання виробничих потужностей незалежно від форм власності оборонних підприємств, якщо це робиться в рамках виконання ДОЗ, або відповідні компенсації, якщо підприємство вклало власні оборотні кошти.

Це дозволить значно прискорити зростання потенціалу ОПК України й здешевити вартість кінцевого продукту. Від цього виграють як ЗС України, так і обороноздатність держави в цілому, пише видання.

Фото с сайта НПП.