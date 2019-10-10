Экипажи Су-24М авиаполка Южного военного округа (ЮВО) провели ночные учебно-тренировочные полеты в Волгоградской области.

В ходе ночных вылетов экипажи фронтовых бомбардировщиков выполнили более 10 самолетовылетов с боевым применением неуправляемых ракет и бомбометанием на полигоне в Астраханской области, уничтожив при этом командные пункты и схроны с боеприпасами условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Также экипажи отработали взлет и заход на посадку по освещаемой полосе, выполнили боевое маневрирование, в том числе на малых высотах (от 100 до 1 тыс. м). Среди обязательных элементов упражнений, которые также выполнили пилоты, – имитация воздушного боя с нанесением бомбового удара по наземным целям.

С января 2019 года интенсивность боевой подготовки авиаполка ЮВО увеличилась на 15% по сравнению с прошлым учебным годом. Значительно увеличилось количество часов налета пилотов, усложнилась программа подготовки летного состава с учетом опыты локальных конфликтов.