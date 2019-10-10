ЮВО: «Искандеры» на Северном Кавказе произвели электронные пуски по стратегическим целям
|12:30 22.10.2019
|Россия
Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» Южного военного округа (ЮВО) нанесли электронный ракетный удар по командным пунктам и другим стратегически важным объектам условного противника.
Учения проходят в рамках контрольной проверки за 2019 учебный год, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Подразделения ракетного соединения, дислоцированного на Северном Кавказе, были подняты по тревоге и совершили многокилометровый марш в район выполнения боевой задачи.
В ходе выдвижения военнослужащие отработали отражение атак диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодоление участков зараженной местности.
В назначенных позиционных районах расчеты ОТРК «Искандер» выполнили электронные пуски по важным объектам условного противника, а также нормативы по заряжанию ракетами пусковых установок.
На учение привлекалось около 300 военнослужащих по контракту, было задействовано более 100 единиц вооружения, военной и специальной техники.
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