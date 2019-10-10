Помпео$ США готові застосувати війська проти Туреччини в разі потреби

08:45 22.10.2019   Турция

Держсекретар Майкл Помпео не виключив застосування військової сили проти Туреччини, яка розгорнула наступ на півночі Сирії, де мешкають союзні Сполученим Штатам курди.

Про це глава американської дипломатії сказав в інтерв'ю телеканалу CNBC, пише Укрінформ.

"Ви кажете про економічний вплив, який ми застосовували, - ми неодмінно це застосуємо, так само як і наші дипломатичні повноваження. Це наші переваги. Ми віддаємо перевагу миру перед війною", - зазначив Помпео, коментуючи загострення ситуації внаслідок наступу турецьких військ.

Водночас він підкреслив, що Сполучені Штати залишають за собою можливість залучити силові важелі.

"У разі, якщо будуть потрібні військові дії, всі мають знати, що президент Трамп повністю готовий до цього", - підкреслив держсекретар США.

Як повідомлялось, після виведення американського контингенту з північної Сирії турецькі війська почали масштабний наступ у цьому регіоні. Операція спрямована проти сирійських курдів, які донедавна були союзниками США в глобальній коаліції боротьби з ІДІЛ.



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