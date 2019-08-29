Россия отправит два бомбардировщика в Южную Африку
|11:30 22.10.2019
|Россия
Сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 российской армии совершат полет в ЮАР для повышения боевой выучки.
Этот полет в Южно-Африканскую республику станет первым для двух стратегических бомбардировщиков этого типа Ту-160. Согласно сообщению Минобороны страны-агрессора, сопровождать бомбардировщики будут самолеты Ил-62 и Ан-124 «Руслан», пишет Черноморская безопасность.
В ведомстве уточнили, что российские бомбардировщики направляются в ЮАР для повышения «боевой выучки летного состава двух стран» в рамках двустороннего военного сотрудничества.
В декабре прошлого года Россия отправляла два Ту-160 в Венесуэлу «для совместных маневров». Они пробыли в стране несколько дней.
Представитель Пентагона полковник Роб Мэннинг отметил тогда, что в то время, когда США отправляют гражданскому населению Венесуэлы гуманитарную помощь, Россия оправляет военные самолеты.
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