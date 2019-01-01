Обсяг перевезень основних вантажів (зернові, металопродукція, будівельні матеріали та інші вантажі) річкою Дніпро в січні-вересні 2019 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 26,3% — до 8,278 млн тонн.

Про це свідчать дані Річкової інформаційної служби водних шляхів України (УкрРІС), пишуть Порти України.

Зокрема, обсяг перевезень зернових вантажів зріс удвічі — до 3,36 млн тонн, металопродукції — на 27,3%, до 1,227 млн тонн. Обсяг перевезень будівельних матеріалів та інших вантажів скоротився на 5,6% — до 3,656 млн тонн, нафтопродуктів — на 36,2%, до 34,9 тис. тонн. Перевезення контейнерів не здійснювалося (в січні-вересні 2018 року перевезено 35 контейнерів).

Кількість суднопроходів по Дніпру знизилося на 31,8%, або на 4036 суднопроходів — до 8644 суднопроходів.

За даними УкрРІС, обсяг перевезень основних вантажів (зернові, металопродукція, нафтопродукти, будівельні матеріали та інші) річкою Дніпро в 2018 році збільшився порівняно з 2017 роком на 22,4% — до 9,905 млн тонн. Кількість суднопроходів по Дніпру збільшилася на 10,2%, або на 1664 суднопроходи — до 16 390.