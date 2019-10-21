Минобороны России сдает туристам общежития Нахимовского училища в Севастополе / Фото
|07:55 22.10.2019
|Севастополь
Военные сделали гостиничные номера из экспроприированных у города и сотрудников банковской академии жилых корпусов.
Такое коммерческое предложение на сайте Нахимовского училища нашел известный в Севастополе фотоблогер Юрий Югансон. «То есть общаги бывшей банковской академии передали ЧВВМУ не для нужд курсантов, а для бизнеса? Круто!», — сопроводил он свою находку комментарием, пишут Новости Крыма.
Имущество банковской академии рядом с парком Победы экс-губернатор Дмитрий Овсянников передал Минобороны в ноябре 2016 года. По словам Овсянникова, доставшаяся военным территория должна была стать режимным объектом. Начальник Нахимовского училища Александр Гринкевич тогда сообщал, что там появится курсантский городок и туда свезут военное оборудование и действующие ракетные комплексы.
Забронировать номер не студенту действительно возможно. Журналисты связались с представителем Нахимовского училища по телефону, указанному на его сайте. Там ответили, что бронь возможна, свободные номера есть, а также заверили, что студенты мешать не будут — они живут в отдельном корпусе.
Весной 2018 года севастопольский филиал военного училища им. Нахимова подал иск о выселении последних семей из общежития бывшей Банковской академии Украины, которое отошло под казармы. Право на проживание в общежитии бывшим сотрудникам академии гарантировал ордер, есть и решение суда о законности их проживания. Но их вместе с маленькими детьми выставили на улицу.
Свое жилье экс-сотрудники института банковского дела Нацбанка Украины получили в 2012 году. Тогда им выдали ордера на право проживания в общежитии для сотрудников и там же прописали.
После мартовских событий 2014 года прямо во время учебного процесса в институт ворвался вооруженный ОМОН, рассказывали жильцы. После этого все документы о квартирах, которые должны были отойти сотрудникам, исчезли.
Напомним, что весной 2018 года оккупанты подали иск о выселении последних семей из общежития бывшей Банковской академии Украины. Не смотря на то, что бывшие сотрудники имели ордера и решения суда о законности их проживания они были выселены с маленькими детьми на улицу.
Фото с сайта Новости Крыма.
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