Фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» мають намір помістити в психіатричну лікарню для проведення експертизи.

Про це проекту Крим.Реаліі повідомив адвокат Ремзі Бекірова Едем Семедляєв, пише Укрінформ.

«На останній слідчій дії нас ознайомили з постановою про призначення стаціонарних психіатричних експертиз, тому найближчим часом Ремзі переведуть в психіатричну лікарню для проходження даної експертизи. Такі ж постанови є і на інших фігурантів цієї справи», - сказав Семедляєв.

Він також звернув увагу на той факт, що амбулаторну експертизу його підзахисному не призначали, а відразу призначили стаціонарну.

Адвокат також наголосив, що ця експертиза згідно з КПК Росії не є обов'язковою. «Ми вважаємо, що цю експертизу проводять для того, щоб люди з усіх випробувань відчули і це: їх поміщають в психіатричну лікарню, припускаючи, що вони психічно нездорові, тим самим принижуючи честь і гідність людей», - заявив Семедляєв.

Він також зазначив, що слідство вже втретє призначає фонографічну експертизу щодо фігурантів цієї справи.

«Також нас ознайомили з постановами про призначення фонографічної експертизи. Це вже втретє, у зв'язку з тим, що всі експертні установи посилаються на великий обсяг і мінімальний термін, за який вони можуть провести фонографічну експертизу - 2 роки. Зараз слідство знайшло іншу установу, що входить в структуру ФСБ, і ось вони пообіцяли, що проведуть експертизу швидше», - додав Семедляєв.

Як повідомлялося, 27 березня 2019 року в Криму пройшли масові обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі учасників громадського об'єднання "Кримська солідарність". Всього було затримано 23 людини. Пізніше були затримані Раїм Айвазов і Ескендер Сулейманов, яких слідство окупантів також включило у провадження "справи Хізб-ут-Тахрір" (друга сімферопольська група).

П'ятьох із заарештованих підозрюють у «організації діяльності терористичної групи». Іншим інкримінують «участь в діяльності терористичної організації».