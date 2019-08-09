В Карельском муниципалитете, на окраине села Атоци, расположенного на периметре разделительной линии, некоторое время назад вновь появились вооруженные лица.

Однако работу по обустройству т.н. границы они пока не начали, пишет ГрузияOnline.

«Некоторое время назад на периметре разделительной линии вновь появились люди в форме. Перемещение техники не наблюдается. Пока что какие-либо работы этими лицами не производятся», - заявил мэр Карельского муниципалитета Заза Гулиашвили.

Представители оккупационных сил появились на окраине села Атоци вчера утром и в том месте где, несколько месяцев назад ими были установлены столбы, возобновили работы по обустройству т.н. границы.

Баннеры с обозначением т.н. границы на окраине села поставлены несколько лет назад, а установка столбов начата еще в 2008 году. На определенном участке периметра села этот процесс был возобновлен летом текущего года.

На месте находятся грузинские правоохранители и мониторы наблюдательной миссии ЕС.