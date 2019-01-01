Путин учредил военную госкомпанию с бюджетом триллион рублей

10:45 22.10.2019   Россия

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании» - подконтрольной Минобороны публично-правовой корпорации, которая будет осуществлять военные стройки и исполнять контракты по гособоронзаказу.

Под контроль ВСК перейдут строительные организации, производители стройматериалов, конструкций и изделий для Минобороны, которое, согласно указу Путина, от лица государства будет исполнять функции и полномочия учредителя, пишет finanz.ru.

Организационный статус - публично-правовая компания - дает ВСК ряд преимуществ: ее нельзя признать банкротом, на ее имущество нельзя наложить взыскание.

Какие именно активы, перейдут под контроль ВСК определит правительство. Оно же внесет в капитал компании имущественный взнос, после чего ВСК станет генподрядчиком и головным исполнителем при строительстве военных объектов, а также будет управлять проектами от планировки территорий и инженерных изысканий до капитального ремонта, перевооружения и возведения социальной инфраструктуры.

Бюджет компании составит около триллиона рублей - эта рекордная сумма заложена в бюджете на военное строительство до 2027 года, сообщил РБК замминистра обороны Тимур Иванов.

ВСК станет заменой Федеральному агентству по специальному строительству («Спецстрой России»), которое было ликвидировано в сентябре 2017 года после серии коррупционных скандалов, срыва контрактов на 150 млрд рублей и хищений, самым громким из которых стала пропажа 10 млрд рублей на строительстве космодрома «Восточный».

На момент ликвидации дыра в структурах «Спецстроя» достигала десятков миллиардов рублей, которые висели долгом на ФГУПах и АО, рассказывали «Коммерсанту» военные источники. Спустя полгода начались аресты бывших и действующих высокопоставленных сотрудников агентства: сначала был арестован заместитель директора Александр Буряков, а затем - бывший первый заместитель директора Александр Загорулько. Первого приговорили к пяти годам колонии, второго - к восьми годам (позднее срок снизили до шести лет).

Всего же только по «Восточному» было возбуждено 140 уголовных дел, осуждены 50 человек.

Новая госкомпания позволит избежать повторения проблем, считают в Минобороны. Должна быть единая, нацеленная на результат мощная структура -Военно-строительная компания», - заявил Иванов.



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