Проектирование моста через Севастопольскую бухту может начаться минимум через два года. Еще столько же может понадобиться на разработку проекта.

Об этом рассказал врио губернатора оккупированного Севастополя Михаил Развожаев, пишет Крыминформ.

«По моим оценкам, мы не раньше чем через два года можем начать только проектирование в случае решения о реализации этого проекта, – цитирует Развожаева Интерфакс. – Надо подойти к этому проекту после того, как мы реализуем то, что «горит» и влияет на повседневную жизнь гораздо больше».

Идею моста и рокады, которая соединит транспортный переход с дорожной сетью города, Развожаев назвал "амбициозной". При этом он подчеркнул, что строительство этих объектов приведет к кардинальному изменению облика города, поэтому решение о реализации необходимо еще обсудить "в городе со всеми силами".

Идея строительства транспортного перехода через бухту впервые была озвучена в сентябре 2017 года.

Ранее сообщалось, что эксперты Главгосэкспертизы выдали положительное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта на первом этапе строительства транспортного перехода через Севастопольскую бухту. По информации ведомства, это будет вантовый мост с четырьмя полосами движения (тип висячего моста, состоящий из одного или более пилонов, соединенных с дорожным полотном посредством стальных тросов – вантов) и подходы к нему общей протяженностью 4 км.

В июне Дмитрий Овсянников, который занимал пост губернатора, сообщал, что предварительная стоимость моста и рокады к нему – 70-75 млрд рублей, общая протяженность этих объектов – около 16 км. Проектирование он оценивал в 1-1,5 года, а строительство – в 4 года. По его словам, рассматривалось два варианта финансирования: по федеральной целевой программе развития Крыма либо по концессионному договору.