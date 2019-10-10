Аэропорт Симферополь вновь объявил тендер на обустройство ограждения за 931 млн рублей

10:00 22.10.2019   Крым

АО «Международный аэропорт Симферополь» ищет подрядчика для обустройства ограждения и установки систем защиты вокруг аэровокзального комплекса за 931 млн рублей. 

Информация о соответствующем конкурсе опубликована на официальном портале государственных закупок, пишет Крыминформ.

«Выполнение работ по объекту: «Обеспечение защиты объектов аэропортового комплекса аэропорта Симферополь от актов незаконного вмешательства в его деятельность». Начальная (максимальная) цена контракта: 931 961 605,21 рублей», – сказано в сведениях о закупке.

Источником финансирования являются средства федерального бюджета. Подрядчику предстоит провести реконструкцию периметрового ограждения с установкой технических средств охраны (камеры видеонаблюдения, тревожная сигнализация, бесперебойное освещение периметра), строительство патрульной автодороги.

Предполагается, что ограждение будет сетчатым, высотой 2,44 метра. На ограждение будет натянута колючая проволока высотой 50 см. Также предусмотрено строительство трех контрольно-пропускных пунктов, а также путепровода через автодорогу Симферополь – Евпатория длиной 81,4 метра и шириной – 9,6 метра.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 ноября. Работы должны быть завершены к 31 мая 2021 года. Аналогичный конкурс проводился в апреле 2018 года.



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