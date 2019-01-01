Министерство имущественных и земельных отношений оккупированного Крыма подало иск в крымский Арбитражный суд о расторжении контракта с акционерным обществом «Роскартография» и взыскании почти 104 млн рублей.

Соответствующее определение суда о принятии заявления к производству опубликовано в системе «Электронное правосудие», пишет Крыминформ.

«Истец обратился в Арбитражный суд оккупированного Крым с исковым заявлением в котором просит расторгнуть контракт от 28.09.2015 г. и взыскать 104 млн рублей, – говорится в определении суда. – Принять заявление к производству и возбудить производство по делу».

За неделю до подачи иска минимущества тот же Арбитражный суд принял к производству иск компании «Роскартография» к министерству о взыскании 34 млн рублей. Однако в определении суда не уточняются подробности претензий истца.

Судебные тяжбы между министерством имущественных и земельных отношений оккупированного Крыма и «Роскартографией» по контракту от 2015 года длятся уже три года. Между организациями был заключен госконтракт на оказание услуг по проведению инвентаризации земель на территории республики общей стоимостью 183,5 млн рублей.

Уже в августе 2016 года АО «Роскартография» подало иск в Арбитражный суд РК о взыскании с минимущества Крыма задолженности по оплате выполненных работ по указанному контракту. Иск был удовлетворен частично. Однако Двадцать первый Арбитражный апелляционный суд (г. Севастополь) решение суда первой инстанции отменил и принял по делу новый судебный акт, кассацию по которому отклонил уже Арбитражный суд Центрального округа города Калуги.

В итоге с министерства имущественных и земельных отношений в пользу «Роскартографии» должны были взыскать 118,2 млн рублей по исковым требованиям, а также государственную пошлину за подачу искового заявления в размере 129 тыс рублей. В то же время, по встречным требованиям минимущества РК суд постановил взыскать с «Роскартографии» неустойку в размере 65,3 млн рублей.